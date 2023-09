Haunted Chocolatier, una nuova immagine fa pensare che vi sia un collegamento con Stardew Valley

Come potete vedere qui sopra, Barone ha condiviso un'immagine nella quale vediamo un personaggio che afferma: "... Stavo facendo un terribile sogno". Non sappiamo nulla tecnicamente del personaggio, ma l'aspetto e l'ambientazione danno la sensazione che sia una sorta di mago . Haunted Chocolatier ha un taglio un più fantasy rispetto a Stardew Valley, quindi non è strano.

Cosa pensano i fan di Stardew Valley e Haunted Chocolatier

Haunted Chocolatier avrà uno stile grafico simile a Stardew Valley

I giocatori hanno però subito pensato che il personaggio sia in realtà il nonno di Stardew Valley, ovvero il personaggio che dona al giocatore la fattoria in punto di morte e che riappare in forma eterea in modo regolare per "giudicare" i progressi.

Ovviamente non abbiamo alcuna conferma riguardo all'identità del personaggio e Barone non pare intenzionato a dire di più. Una teoria di una fan e apprezzata dai giocatori è legata al fatto che Haunted Chocolatier e Stardew Valley siano ambientati nello stesso universo e che quello sia veramente il nonno che già conosciamo. L'uomo, oltre alla fattoria, possiederebbe anche l'edifico alla base del nuovo gioco e donerebbe a un altro nipote tale struttura. Si tratta di un'idea interessante, ma per ora non vi è nulla di ufficiale. Voi che ne pensate?

Vi ricordiamo infine che l'autore di Stardew Valley aveva svelato alcuni dettagli sul gameplay di Haunted Chocolatier, che è ispirato da Diablo 2.