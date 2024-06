Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate su Nintendo Switch ha una data di uscita, annunciata con trailer

Come era stato annunciato in precedenza, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate è in arrivo anche su Nintendo Switch, dopo essere stato lanciato in esclusiva su Apple Arcade, e ha ora una data di uscita precisa annunciata attraverso un nuovo trailer.

Nel video riportato qui sotto viene annunciato che Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate sarà disponibile dal 17 luglio 2024 sulla console Nintendo, precisando dunque l'informazione precedente che all'annuncio su Nintendo Switch parlava di un più vago luglio 2024 con una data più specifica.

Al momento, sembra trattarsi di un'esclusiva console su Nintendo Switch, considerando che non sono state annunciate altre piattaforme per questo port dalla versione uscita in precedenza solo su Apple Arcade, dunque su dispositivi iOS e Mac.