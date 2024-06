Amouranth ha annunciato un altro colpo di business a sorpresa in ambito eSport, con un particolare video

La star di Kick e Twitch, Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, continua con le sue digressioni in vari ambiti del business con la recente acquisizione di una squadra di eSport, come annunciato dalla ragazza in uno dei suoi particolari video pubblicati su social.

Nei giorni scorsi, Amouranth ha annunciato di essere diventata co-proprietaria del team Wildcard Gaming, con base a Houston, in Texas, insieme al precedente John Griffin il quale si è dimostrato particolarmente eccitato per la notizia, vista come "la mossa giusta al momento giusto" per stabilizzare un'industria che ha passato alcuni anni piuttosto tumultuosi.

"Kaitlyn non è solo un personaggio di enorme visibilità, ma è anche una donna dotata di un senso del business molto spiccato", ha affermato Griffin, "sa essere razionale e agire in maniera ponderata, come noi. Il suo impatto nella nostra organizzazione sarà immediato".