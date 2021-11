Temperia: Soul of Majestic, annunciato un nuovo card game da Leonardo Interactive

Temperia: Soul of Majestic è stato annunciato oggi dal publisher Leonardo Interactive, sviluppato da Moonwolf Entertainment e A2 Softworks, e si tratta di un gioco di carte che promette di apportare novità importanti in questo ambito, in arrivo nel 2022 su PC, iOS e Android.

Temperia: Soul of Majestic si presenta come il primo card-game presente sul mercato internazionale con una innovativa meccanica "Open-Handed", in base a quanto riferito dal publisher. È uno stile di gioco innovativo che si basa sull'uso di carte scoperte, con due mazzi a disposizione dei giocatori di cui uno composto da 20 Creature e l'altro da 20 Equipaggiamenti.

Ogni partita è resa diversa dall'altra grazie alle abilità delle creature, gli equipaggiamenti e i poteri elementali presenti nel board-game.

Il gioco è atteso per l'inizio del 2022 su PC attraverso Steam e successivamente su iOS e Android, e la sua struttura ricorda il Triple Triad di Final Fantasy VIII. Il titolo in questione venne peraltro presentato già qualche anno fa con il titolo Majestic: The Card Game, rilanciato adesso con il nuovo titolo e una struttura arricchita.

Il fatto di giocare a carte scoperta incrementa la necessità di elaborare strategie che stimolano l'abilità dei giocatori, come in una sorta di gioco degli scacchi. Nel titolo è inoltre presente un sistema di classificazione che premierà i giocatori in base ai risultati conseguiti: questo farà si che la componente competitiva andrà man mano a svilupparsi con l'obiettivo ultimo di approdare nella scena eSport internazionale.

Temperia: Soul of Majestic è definito dagli sviluppatori come un gioco creato "by players for players": Enrico "Wolfillupo" Fedoni e Dario "Moonryde" Ferracci sono degli hardcore gamer e streamer di Twitch con un notevole know how videoludico e un'attenzione molto forte alle esigenze dei giocatori. Trattandosi di un titolo che punta ad essere fortemente improntato sulla community, è stato testato da centinaia di giocatori in modo da ottenere più feedback possibili. Vediamo dunque in questa pagina le prime immagini e il primo trailer di presentazione.