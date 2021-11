Terminator: un nuovo videogioco in arrivo da Reef Entertainment?

Il tweet riportato qui sotto è molto vago ma potrebbe essere un teaser per un nuovo progetto legato a Terminator. Nell'immagine vediamo una sorta di uniforme danneggiata, un codice identificativo e un set di istruzioni scritto come un messaggio segreto:

Potrebbe esserci un nuovo Terminator in arrivo, un videogioco che potrebbe essere in produzione presso Reef Entertainment , publisher del titolo precedente della serie, che di recente ha pubblicato uno strano messaggio su Twitter .

I fan della serie hanno già intuito che il codice identificativo ha a che fare con il Sergente Kyle Reese, ovvero il protagonista del primo Terminator nonché padre di John Connor, attraverso il particolare paradosso temporale che sta alla base del film.

Non ci sono altre informazioni ma è possibile che quell'ultimo punto sul ricevere "ulteriori istruzioni la prossima settimana" sia un riferimento diretto all'annuncio che potrebbe arrivare da parte di Reef Entertainment nei prossimi giorni.

Potrebbe trattarsi di un nuovo gioco ma anche di un DLC o espansione di qualche tipo per Terminator: Resistance, gioco che abbiamo recensito un paio di anni fa non proprio con risultati entusiasmanti. Di recente, ha avuto anche un aggiornamento per PS5 con Enhanced Edition.