Tesla: niente più videogiochi sullo schermo touch con l’auto in movimento

Tesla ha annunciato che a breve pubblicherà un update per le sue vetture che impedirà di giocare ai videogiochi tramite lo schermo touch montato nell'abitacolo mentre il veicolo è in movimento. La decisione è stata presa dopo le pressioni esercitate dal governo statunitense nei giorni scorsi.

Per chi non lo sapesse, le auto Tesla hanno una funzione chiamata Passenger Play che permette a qualsiasi persona all'interno dei veicolo di giocare ai videogiochi grazie al grande schermo touch presente nell'abitacolo. Il nuovo update limiterà l'utilizzo di questa feature, in modo tale che si possa attivare solo quando l'auto non è in movimento.

La funzione Passenger in Play delle vetture Tesla

Come riporta il The Guardian, la scorsa settimana il National Highway Traffic Safety Administration ha aperto delle indagini formali sulle vetture Tesla vendute dal 2017 ad oggi. Parliamo quindi dei modelli 3, S, X e Y che presentano la funzione Passenger play. Dopo le analisi, l'ente è giunto alla conclusione che questa feature potrebbe distrarre il conducente mentre guida (anche se il giocatore è un passeggero), aumentando così il rischio di incidenti. Nonostante l'aggiornamento lanciato da Tesla, la NHTSA afferma che proseguirà le sue indagini sui veicoli Tesla anche in futuro.

"Il Vehicle Safety Act proibisce ai produttori di vendere veicoli con difetti che comportano rischi irragionevoli per la sicurezza, comprese le tecnologie che distraggono i conducenti dalla guida sicura", afferma un portavoce della NHTSA.