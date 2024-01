Tetris: conduttrice di Sky News criticata per aver invitato il campione del mondo a uscire di casa

Willis Gibson, meglio conosciuto come Blue Scuti dalla comunità di appassionati di Tetris , è stato il primo a finire la versione NES del gioco creato da Aleksej Pažitnov, raggiungendo il kill screen. Ossia è andato così avanti da mandarlo in crash. Nonostante sia stato celebrato in tutto il mondo per il risultato, una presentatrice di Sky News , la giornalista Jayne Secker, ha avuto la bella idea di raccontare la vicenda durante una diretta, invitando il giovane a uscire di casa.

"Come madre, vorrei dirti di allontanarti dallo schermo, uscire e prendere un po' d'aria. Finire Tetris non è lo scopo della vita." Naturalmente la critica non è passata inosservata, anche per via del fatto che nello stesso giorno è stato incoronato un campione di freccette, cui nessuno della stampa, giornalisti di Sky News compresi, ha mosso l'invito a dedicarsi a qualcosa di diverso come in questo caso. La battuta delle Secker, a quanto pare fuori copione, è stata commentata anche da Bhavina Bharkhada, capo delle comunicazioni dell'industria dei videogiochi inglese, che ha detto: "La cosa più assurda di come è stata trattata questa storia è che se fosse stato, ad esempio, un bambino campione di scacchi, tutti avremmo festeggiato - sarebbe persino stato invitato a Downing Street per giocare a scacchi."

Becky Frost di Rare ha invece detto: "Finire Tetris non è lo scopo della vita? ...sì, per TE, Sandra. Quanti record del mondo hai battuto a 13 anni? Che modo basso, presuntuoso e orribile per sminuire il successo di questo bambino. Come madre, sarei estremamente fiera. Riuscire ha richiesto abilità e determinazione, ottimo lavoro!"

Anche il commento di Jimmy Bowers di Sumo Digital è sulla stessa lunghezza d'onda: "Come padre posso dirti che se a 13 anni Kit battesse un gioco impossibile e stabilisse un record del mondo ne sarei incredibilmente fiero. Quel commento è così vecchio e di così cattivo gusto per come colpisce un bambino, che sono senza parole."

Altri utenti hanno sottolineato come la madre di Gibson abbia già espresso supporto pubblico per suo figlio e per la sua carriera sulla scena competitiva di Tetris.