Rust: arrivano gli zaini, finalmente

Rust sta per ricevere una caratteristica molto richiesta dalla comunità: gli zaini . Quello che rimane uno dei survival più giocati al mondo, nonostante abbia ormai circa dieci anni, non accenna a volersi fermare. Facepunch Studios ha infatti annunciato una serie di nuove caratteristiche che arricchiranno l'esperienza di gioco, tra le quali anche gli animali da compagnia.

Rust è un gioco in continua evoluzione

Gli zaini saranno un nuovo oggetto indossabile creabile e permetteranno al giocatore di trasportare più oggetti." Hanno scritto gli sviluppatori. Saranno aggiunti con un maxi aggiornamento il 1° febbraio 2024, ma saranno provabili in anticipo da chi ha aderito al programma beta.

Per quanto riguarda gli animali da compagnia, la situazione è più complicata. Facepunch Studios ha già provato a implementarli, ma non ha ottenuto risultati soddisfacenti, tanto che non ritiene di poterli aggiungere nel corso del 2024. Comunque sia non ha rinunciato e sta cercando un esperto di di intelligenza artificiale che l'aiuti nell'impresa.

Per il resto vi ricordiamo che Rust è disponibile per PC, Xbox One e PS4.