Controller ShanWan per Android/iOS in offerta Lampo con anche un coupon, su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller ShanWan per Android/iOS . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso recente è del 23% a cui si sommano 10€ di coupon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 55.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da ShanWan e spedito da Amazon. Si tratta di un'offerta Lampo, quindi il numero di unità è limitato e se siete interessati vi conviene non attendere.

Controller ShanWan per Android/iOS

Dove attivare il coupon

Il controller mobile ShanWan è compatibile con iOS e Android. Si connette tramite Bluetooth ed è perfetto per giocare tramite smartphone a videogiochi tramite PS Remote, Xbox Game Pass Ultimate, Steam Link, GeForce Now o videogiochi nativi su smartphone, come quelli inclusi con Netflix.

Potete rimappare i tasti e in caso di inattività il controller si spegne in automatico dopo 15 minuti per risparmiare energia della batteria. Il controller permette di inserire lo smartphone senza dover rimuovere la batteria.