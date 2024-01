Monster Hunter World a 23 milioni di copie, Rise a 13 milioni, 'tanti feedback positivi' per Wilds

Infatti, nel 2023 Monster Hunter World ha raggiunto quota 23 milioni di copie in totale, mentre Rise è a 13 milioni di unità. Numeri che tra l'altro potrebbero ulteriormente crescere nei prossimi mesi, grazie alla seconda giovinezza che sta vivendo World dall'annuncio di Monster Hunter Wilds che non sembrerebbe affatto un fenomeno passeggero. Ottimi numeri anche per lo spin-off mobile Monster Hunter Now , a quota 10 milioni di download nel mondo.

Il 2024 di Monster Hunter, tra i festeggiamenti per il 20° anniversario e novità su Wilds

Per l'occasione Tsujimoto ha ricordato il recente annuncio di Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo in uscita nel 2025, affermando che Capcom ha già ricevuto tanti feedback positivi in tutto il mondo, nonostante fondamentalmente sia stato mostrato poco o nulla, il che è un indicatore del fatto che la serie ormai si è affermata anche in Occidente e che la community non vede l'ora di gettarsi a capofitto in nuove cacce.

A proposito di Wilds, il producer della serie ha confermato che riceveremo novità durante il corso del 2024 e più nello specifico durante una presentazione in programma per l'estate.

Non solo, Monster Hunter a marzo festeggerà il suo ventesimo anniversario. Una ricorrenza importante e che Capcom ha intenzione di celebrare con una serie di iniziative che verranno svelate nelle prossime settimane. La prima è stata il sondaggio mondiale dove i giocatori hanno potuto votare i loro mostri preferiti scegliendo tra i ben 229 apparsi nei giochi finora. I risultati verranno svelati a marzo assieme a un artwork che rappresenterà le tre creature con più voti.