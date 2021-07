The Ascent, ray tracing e DLSS su Steam ma non su Game Pass per PC

The Ascent ha qualche problema su PC: a quanto pare il ray tracing e il DLSS sono presenti nella versione Steam del gioco, ma non in quella Game Pass, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati.

Come già riportato, The Ascent non ha il ray tracing su Xbox Series X|S, ma tale feature è appunto disponibile su PC, o quantomeno dovrebbe esserlo senza distinzioni di piattaforma.

Una mancanza di cui gli utenti si sono resi conto subito, segnalando la questione al team di sviluppo, Neon Giant, che si è subito attivato per risolvere il problema, pur senza fornire tempistiche precise.

"Stiamo lavorando per mettere alla pari le due versioni", ha scritto Tor Frick, co-fondatore dello studio, rispondendo alle persone che ponevano alla sua attenzione la mancanza e assicurando a tutti che la cosa verrà sistemata al più presto.

A chi chiedeva come mai l'edizione PC fosse diversa su Steam e Game Pass, Frick ha detto che il processo di produzione della build è differente e che dunque non si tratta semplicemente di portare lo stesso pacchetto su due store.

Se ancora non l'avete fatto, naturalmente, andate a leggere la nostra recensione di The Ascent.