The Ascent non ha il ray tracing su Xbox Series X|S, nessun supporto a FSR di AMD per ora

In queste ore si sta parlando molto di The Ascent. Questo interessante incrocio tra un gioco di ruolo e un twin stick shooter da una parte non ha completamente convinto sotto il profilo del gameplay, dall'altra ha stupito sotto il profilo tecnico e stilistico. Il piccolo team di Neon Giant, però, non è riuscito ad implementare il ray tracing all'interno della versione console. Inoltre finora non ha sfruttato i vantaggi del FSR di AMD.

Il motivo è semplice: è un piccolo team. "Abbiamo utilizzato le soluzioni proposte all'interno dell'Unreal Engine. Cerchiamo di usare al meglio quello che abbiamo, ma non abbiamo avuto modo di provare" le soluzioni Fidelity FX Super Resolution di AMD. Che però, recentemente, sono state integrate all'interno di Unity e Unreal Engine, quindi adesso questa tecnologia potrebbe essere a loro disposizione.

Per quanto riguarda il raytracing il team ha detto di aver lavorato molto per implementarlo, un po' per via della telecamera fissa, un po' per la complessità e vastità del mondo caricato contemporaneamente ogni volta. Per questo hanno dovuto cercare dei metodi adatti per integrarlo. Su PC perlomeno.

"Non supportiamo il ray tracing su Xbox sfortunatamente, è una caratteristica del PC" hanno detto molto siteticamente.

Cosa ne pensate del gioco? Avete letto la nostra recensione di The Ascent?