The Callisto Protocol per PC, nuovo aggiornamento per migliorare le prestazioni

La versione PC di The Callisto Protocol ha ricevuto un nuovo aggiornamento mirato a migliorare ulteriormente le prestazioni del gioco, che come sappiamo sono state davvero problematiche al lancio, scatenando parecchie polemiche in particolare su Steam.

Il game director Glen Schofield ha rivelato poco tempo fa che i problemi di prestazioni di The Callisto Protocol sono frutto di un errore interno con una patch, per quanto strano possa sembrare, e l'intero team sta lavorando duramente per porre rimedio a queste magagne.

"Ascoltiamo i vostri feedback e siamo al lavoro per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del gioco su PC", si legge nel post pubblicato su Twitter poche ore fa da Striking Distance Studio, il team autore di The Callisto Protocol.

"Oggi abbiamo messo a disposizione un nuovo aggiornamento per PC che migliora il PSO caching e riduce ancora i fenomeni di stuttering. Ulteriori ottimizzazioni per PC e console sono in preparazione: restate sintonizzati."

Anche le versioni console del gioco soffrivano di qualche evidente problema tecnico, che però è stato sistemato con delle patch prima del lancio ufficiale. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di The Callisto Protocol.