The Crew Motorfest Limited Edition per PlayStation e Xbox in sconto su Amazon al minimo storico

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per un The Crew Motorfest Limited Edition, in versione PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Lo sconto segnalato è del 44%. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto.

Iniziamo con le versioni PlayStation. E ora vediamo le versioni Xbox. Il prezzo consigliato è 69.99€ per le versioni di vecchia generazione e 79.99€ per le versioni di attuale generazione. Il prezzo attuale è il migliore per di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Crew Motorfest è un gioco di guida a mondo aperto di Ubisoft, ben accolto dal pubblico al lancio. La versione Limited Edition include Pacchetto Fitted Jungle, realizzato da un famoso artista hawaiano, Keola Rapozo. Precisamente, potrete ottenere una Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, così come due oggetti vanity per la personalizzazione e un pacchetto completi avatar.