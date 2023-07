The Crew Motorfest: un lungo video gameplay mostra gare ed esplorazione

Precisiamo che il video proviene da un hands-on della testata che è avvenuto tramite streaming, per questo motivo la qualità visiva e il framerate che vedrete nel filmato non rappresentano assolutamente quella del gioco finale.

Nella parte iniziale del filmato vediamo una sorta di modalità esplorativa , in cui il giocatore deve completare un percorso senza conoscere il tracciato ma affidandosi solo a delle foto di punti di interesse del mondo di gioco, come cartelloni ed edifici, per orientarsi. Nella seconda parte invece possiamo ammirare alcune gare dalle impostazione classica, di cui mare con i motoscafi.

A settembre si sfreccia a Honolulu

In arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo 14 settembre 2023, The Crew Motorfest è il nuovo gioco della serie di corse arcade di Ubisoft. Questa volta i giocatori sfrecceranno tra le strade e i paesaggi di Honolulu, nelle Hawaii, uno scenario esotico e davvero affascinante. Come i precedenti capitoli sarà possibile esplorare e gareggiare utilizzando vari mezzi di trasporto. Non solo auto quindi, ma anche navi, motoscafi e aeroplani.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il nostro provato di The Crew Motorfest, che per il momento sembra soddisfare le aspettative, offrendo un modello di guida migliorata e veicoli in grande quantità.