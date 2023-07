Star Wars Outlaws: potremo lavorare per Jabba the Hutt e persino tradirlo

In Star Wars Outlaws visiteremo location iconiche e incontreremo vecchie conoscenze per i fan di Guerre Stellari. Tra questi c'è anche Jabba the Hutt, il viscido boss della malavita di Tatooine che per gestire i suoi loschi affari si avvale dei servizi di criminali, cacciatori di taglie, contrabbandieri, assassini e anche quelli di Kay Vess, se il giocatore lo vorrà.

Queste informazioni arrivano da un'intervista di IGN con il team di Massive Entertainment durante il Comic-Con di San Diego che si è svolto in questi giorni. Per l'occasione il director Julian Gerighty ha spiegato che durante il nostro soggiorno a Tatooine potremo svolgere vari incarichi per Jabba the Hutt.

Stando alle parole di Gerighty sarà anche possibile decidere di tradirlo, ma in tal caso ci saranno delle conseguenze. Il director non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, ma supponiamo che non saranno affatto piacevoli.