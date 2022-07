The DioField Chronicle: data di uscita annunciata, demo in arrivo ad agosto

Square Enix ha annunciato la data di uscita di The DioField Chronicle durante una livestream dedicata al gioco. Il GDR strategico ad ambientazione fantasy sarà disponibile in Giappone a partire dal 22 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (quest'ultima debutterà il 23 settembre). Supponiamo che la data verrà confermata anche per il mercato europeo e nord americano, ma rimaniamo in attesa di una conferma ufficiale da Square Enix.

Per l'occasione è stata annunciata anche una demo, che potrete scaricare a partire dal 10 agosto. Questa versione di prova permette di giocare tutto il primo capitolo e di trasferire volendo tutti i progressi fatti nel gioco completo a settembre. Inoltre, durante la livestream è stata presentata la Collector's Edition di The DioField Chronicle, che include un gioco da tavolo completo, il tutto racchiuso in box speciale da collezione. Tuttavia anche in questo caso non è chiaro se verrà pubblicata esclusivamente in Giappone oppure no.

The DioField Chronicle è un RPG strategico a turni con ambientazione fantasy. Presenta un'impostazione degli scontri per certi versi simili a quella di Final Fantasy Tactics ma con alcune variazioni che lo rendono sostanzialmente diverso.

La descrizione ufficiale di The DioField Chronicle recita: "Un nuovo GdR strategico che narra un'epica storia di guerra e onore. Il gioco è ambientato in un mondo unico che mescola il fantasy con elementi medievali e dei giorni moderni e ha un sistema di combattimento in tempo reale innovativo ed estremamente profondo. I combattimenti di questo gioco dipendono da una valutazione in tempo reale delle condizioni del campo di battaglia, così da poter dare ordini che sfruttano i punti di forza delle tue truppe e le debolezze dei tuoi nemici. Usa bene una serie di abilità, classi ed equipaggiamento per portare a termine la tua missione. Dai ordini ai tuoi eserciti dentro a delle rappresentazioni dettagliate degli ambienti dell'isola di DioField con una grafica unica che ricorda un diorama."