Sword Art Online: Alicization Lycoris, annunciata la versione Nintendo Switch

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore AQURIA hanno annunciato che l'action GDR Sword Art Online: Alicization Lycoris verrà pubblicato anche su Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Al momento non è stata fornita una data di uscita della versione Nintendo Switch. Il gioco è disponibile su PS4, Xbox One e PC già dal 10 luglio 2020 e tutt'oggi viene supportato con nuovi contenuti, l'ultimo dei quali, il DLC Blooming of Matricaria è stato svelato giusto un paio di giorni fa.

Sword Art Online: Alicization Lycoris è un action RPG ambientato nell'"Underworld" durante l'arco narrativo di Alicization, ma presenta anche eventi e battaglie inedite. Ovviamente non manca il protagonista Kirito e gli altri personaggi più famosi dell'opera di Reki Kawahara, come Eugeo, Quinella e Alice.

Questa è la nostra recensione di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Si tratta di "un titolo non per tutti. Risulta piuttosto adatto solo per appassionati che si accontenteranno di ripercorrere le vicende degli episodi di Alicization e che per questo motivo potranno soprassedere a grossi problemi narrativi nella seconda parte e tecnici durante tutto il gioco. Il gioco di Aquria non è brutto ma si accontenta di essere un titolo insipido racchiuso nell'originalità e nelle idee altrui, senza provare a mettere la propria firma e la propria personalità."