Halo 5: Guardians, un leak rivela l'interfaccia 3D accantonata dagli sviluppatori

Halo 5: Guardians avrebbe dovuto includere un'interessante interfaccia 3D che però è poi stata accantonata dal team di sviluppo in favore di una soluzione più tradizionale. Ebbene, un leak ha rivelato video e immagini dell'UI.

Nel nostro speciale sulla storia di Halo abbiamo evidenziato le criticità soprattutto narrative del quinto capitolo della serie Microsoft, ma non c'è dubbio che un'interfaccia così accattivante avrebbe potuto aggiungere qualcosa all'esperienza.

Peraltro è buffo notare, come rivelato da Rebs Gaming, che il comparto multiplayer di Halo 5: Guardians si sarebbe dovuto chiamare Halo Infinity Games, ponendosi dunque come la piattaforma online che abbiamo poi effettivamente visto debuttare in Halo Infinite.

Come mai 343 Industries ha deciso poi di cancellare quel tipo di impostazione? Può darsi che la navigazione dell'interfaccia sulla prima Xbox One si sia rivelata troppo pesante, oppure che quelle soluzioni alla prova dei fatti fossero poco pratiche.

Che ne dite, a voi sarebbe piaciuta un'interfaccia tridimensionale del genere in Halo 5: Guardians?