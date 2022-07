PlayStation VR2: Tobii è il fornitore ufficiale della tecnologia eye-tracking

Con un comunicato stampa, Tobii ha annunciato che sarà il fornitore ufficiale della tecnologia di eye-tracking che verrà implementata in PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di Sony per PS5.

Tobii è una società leader a livello mondiale nella produzione di tecnologia per tracciamento degli occhi e della testa per l'uso su PC e con software dedicati. La parternship tra le due compagnie era già nell'aria da diversi mesi, per la precisione dallo scorso febbraio, quando Tobii svelò di essere in trattativa con Sony. Ora dunque è arrivata l'ufficialità.

"PlayStation VR2 stabilisce una nuova base per l'intrattenimento immersivo in realtà virtuale (VR) e consentirà a milioni di utenti in tutto il mondo di sperimentare la potenza dell'eye tracking", ha affermato Anand Srivatsa, CEO di Tobii. "La nostra partnership con Sony Interactive Entertainment (SIE) è la conferma le capacità tecnologiche leader a livello mondiale di Tobii per fornire soluzioni all'avanguardia su scala di mercato di massa".

Come parte del nuovo accordo, Tobii riceverà entrate anticipate a partire da quest'anno, che ammoneteranno a oltre il 10% delle entrate complessive dell'azienda nel 2022.

PlayStation VR2 sfrutterà la tecnologia di eye-tracking di Tobii in combinazione con il foveated rendering, una tecnica che aggiusta in modo dinamico la risoluzione del gioco in determinate aree in base al punto che stiamo guardando. Stando alle stime di Unity, grazie a questa combinazione è possibile raggiungere un frame time 3,6 volte più veloce del normale, dunque degli indiscutibili vantaggi sulle performance.

Al momento PlayStation VR2 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il PlayStation Blog potrebbe aver indirettamente confermato che arriverà nel corso del 2023.