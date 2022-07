The DioField Chronicle: nuovo trailer conferma la data di uscita e l'arrivo di una demo

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di The DioField Chronicle, che ci mostra nuove sequenze di gameplay e cinematiche del GDR strategico per PC e console. Il filmato inoltre conferma che la data di uscita in Europa e Nord America sarà la stessa di quella per il mercato giapponese: il gioco sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 22 settembre 2022 e sarà preceduto da una demo, che potrete scaricare a partire dal 10 agosto. Square Enix ha annunciato anche che i pre-order sono ora disponibili per tutte le piattaforme.

La demo di The DioField Chronicle permetterà di giocare il primo capitolo del gioco, provare con mano il sistema di combattimento in tempo reale RTTB (Real Time Tactical Battle) e di farsi un'idea sulla storia e la colonna sonora con musiche orchestrali realizzata dai celebri compositori Ramin Djawadi e Brandon Campbell, noti per il loro contributo in Game of Thrones.

Chi acquisterà la Digital Deluxe Edition di The DioField Chronicle riceverà degli oggetti di gioco da usare nelle fasi iniziali, inclusa l'arma Knight's Spear e l'accessorio Mystical Ring, oltre alle versioni digitali della colonna sonora e dell'artbook di The DioField Chronicle. Inoltre, chi pre-ordinerà l'edizione standard o la Digital Deluxe Edition riceverà anche dei contenuti bonus, tra cui il Rhopasto Knife (di un colore esclusivo) e il Recruit's Bangle.

Inoltre, sullo Square Enix Store, in quantità limitate, è anche possibile pre-ordinare il set esclusivo della Collector's Edition, a questo indirizzo. Il set include l'edizione standard del gioco e degli oggetti da collezione, ovvero il gioco da tavolo di The DioField Chronicle e quattro spille.