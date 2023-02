The Expanse: A Telltale Series, primo trailer del gameplay all'IGN Fan Fest 2023

The Expanse: A Telltale Series è stato mostrato da Telltale Games e Deck Nine con un primo trailer del gameplay in occasione dell'IGN Fan Fest 2023. Il video include alcune sequenze in-game che danno un'idea di come sarà questa esperienza.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, The Expanse: A Telltale Series prende spunto dalla celebre serie televisiva fantascientifica disponibile su Amazon per raccontarci un'avventura inedita con protagonista Camina Drummer.

"Vivi l'emozionante universo di The Expanse come mai prima d'ora nell'ultima avventura di Telltale, The Expanse: A Telltale Series", recita la sinossi del gioco. "Segui Cara Gee, che riprende il suo ruolo nei panni di Camina Drummer, ed esplora i confini pericolosi e sconosciuti della Cintura (The Belt) a bordo della Artemis."

"Dal recuperare risorse dalle navi distrutte in ambienti a gravità zero al sopravvivere a un ammutinamento e combattere pirati terrificanti, prenderai delle decisioni difficili e rivelerai la determinazione di Camina Drummer in questa nuova avventura di Telltale."

"Immergiti nel ruolo di Camina Drummer, il vicecomandante a bordo della Artemis, una nave di recupero risorse a caccia di un colpo grosso nelle regioni esterne della Cintura (The Belt). Devi radunare una ciurma di personalità forti e dalle relazioni tese e prendere decisioni difficili che determineranno il destino di tutti."

"Fruga nei relitti delle navi, usa stivali magnetici per camminare sulle pareti o sui soffitti e utilizza i propulsori a gravità zero per fluttuare nel vuoto. Mentre voli tra le sezioni delle navi e lo spazio aperto, interagirai con gli oggetti del mondo e converserai con i membri della ciurma nell'esplorazione più ampia e immersiva mai presentata in un gioco di Telltale."

"Affronta la spietata brutalità dello spazio, la politica di un sistema solare corrotto, l'ostilità della tua ciurma e le responsabilità conflittuali di Drummer nei confronti delle persone a lei care e della Cintura (The Belt) che ha giurato di proteggere. Non ci sono percorsi giusti o sbagliati, solo le scelte e le conseguenze che comportano."