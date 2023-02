Starfield: rubata un'immagine del presunto nuovo trailer cinematografico in computer grafica

Qualcuno ha rubato una presunta immagine del nuovo trailer cinematografico in computer grafica di Starfield, cui sta lavorando lo studio di sviluppo Bethesda Softworks. Probabilmente sarà pubblicato in occasione dell'evento monografico dedicato al gioco, già annunciato ufficialmente, ma di cui non si conosce ancora la data.

Si tratta di una foto dello schermo che, come tradizione per questo genere di materiale, è fuori fuoco e un po' storta. In effetti non è nemmeno possibile dire che sia davvero tratta da un trailer ufficiale, visto che il logo del gioco non dimostra molto, così come la scritta "official".

Quindi prendiamo il tutto con le dovute cautele, senza dare niente per ufficiale, e guardiamo l'immagine:

L'immagine mostra il primissimo piano di un personaggio femminile. Difficile trarre qualsiasi conclusione dalla sua visione. Che Starfield sia ambientato nello spazio non è una sorpresa.

Se dovessimo fare delle ipotesi, è probabile che durante l'evento monografico per il gioco Bethesda mostri sia un trailer in computer grafica, sia del gameplay registrato in presa diretta. Anche perché immaginiamo che avrà molto da dire. Si spera che venga anche svelata la data d'uscita ufficiale, che alcune fughe di notizie vogliono essere a giugno.