Hogwarts Legacy, un video di gameplay mostra la Stanza delle Necessità del game director

Hogwarts Legacy è stato mostrato all'IGN Fan Fest 2023 con un video di gameplay catturato dal game director Alan Tew, che ha presentato per l'occasione la sua Stanza delle Necessità, il luogo che gli utenti del gioco possono personalizzare in tantissimi modi diversi.

Come si può vedere, Tew ha dato vita a uno spazio arredato in maniera peculiare, pieno di carattere, con un Vivario altrettanto ricco e variegato, in cui vengono custoditi diversi animali fantastici e ci si può rilassare anche solo guardando il paesaggio.

Naturalmente è anche grazie a questa attenzione al dettaglio e alla ricchezza delle sue ambientazioni che Hogwarts Legacy ha conquistato strepitosi riconoscimenti da parte della stampa internazionale e soprattutto ha convinto il grande pubblico, che ha premiato gli sforzi di Avalanche Software.

Addirittura le vendite digitali di Hogwarts Legacy hanno superato quelle di Elden Ring al lancio in Europa: un dato che da solo basta per confermare quanto questo tie-in fosse atteso dai tantissimi fan del Wizarding World.