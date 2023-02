Starship Troopers: Extermination, un trailer dall'IGN Fan Fest 2023 mostra il gameplay

In occasione dell'IGN Fan Fest 2023, lo studio di sviluppo Offworld Industries ha pubblicato un nuovo trailer di Starship Troopers: Extermination, per mostrare di nuovo il gameplay del gioco.

Il video è un montaggio veloce di sequenze di gioco, in cui possiamo vedere diversi scontri a contro gli alieni e apprendere quali saranno i sistemi fondamentali. Rileggiamo la descrizione ufficiale per saperne di più:

"Starship Troopers: Extermination coinvolge fino a 12 giocatori nella lotta contro la minaccia degli Aracnidi in questo sparatutto in prima persona cooperativo. Preparati e spedisci su un fronte lontano come soldato nella Deep Space Vanguard, un gruppo di forze speciali d'élite all'interno della fanteria mobile. Spetta a squadre come la tua combattere contro centinaia di alieni insettoidi assetati di sangue e riconquistare le colonie cadute per la Federazione. L'unico insetto buono è un insetto morto!", recita la descrizione ufficiale.

"Nessun soldato è solo. Non appena la nave da sbarco colpisce terra, il tuo fidato fucile d'assalto Morita e gli altri Deep Space Vanguard Troopers sono tutto ciò che ti terrà in vita mentre esplori la superficie ostile del pianeta Valaka. Lavorate insieme per completare gli obiettivi, acquisire risorse, costruire e difendere una base, quindi fuggire insieme al punto di estrazione."

Caratteristiche