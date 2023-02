Hogwarts Legacy, nel trailer con i riconoscimenti della stampa ci sono tanti 9/10

Hogwarts Legacy ha ricevuto il tradizionale trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che a quanto si vede nel filmato ha accolto l'atteso action RPG ambientato nel Wizarding World con un bel po' di 9/10.

In effetti i voti della critica hanno premiato Hogwarts Legacy su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di capire come si comporterà fra qualche mese il titolo di Avalanche Software sulle piattaforme di precedente generazione, dunque PS4, Xbox One e soprattutto Nintendo Switch.

Ad ogni modo, la risposta positiva non è stata soltanto sul fronte della critica, se consideriamo che Hogwarts Legacy ha superato gli 800.000 giocatori contemporanei su Steam e ha esordito in prima posizione nella classifica UK, facendo registrare numeri sensazionali.

Proprio sulla base di questo grande entusiasmo si leggono nel trailer estratti che parlano già di potenziale gioco dell'anno, di un'esperienza open world meravigliosa e del fatto che si tratti della trasposizione di Harry Potter che i fan hanno sempre sognato.