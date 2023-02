Star Wars Jedi: Survivor, un video di gameplay mostra alcuni dei puzzle ambientali

Star Wars Jedi: Survivor non ci vedrà impegnati unicamente in spettacolari combattimenti e sezioni platform, ma anche nella risoluzione di puzzle ambientali come quelli mostrati in questo nuovo video di gameplay pubblicato da IGN.

Dopo il filmato dedicato ai nemici presenti nel gioco, Star Wars Jedi: Survivor continua dunque a svelare alcune delle sue carte in attesa del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S: come sappiamo, la prossima avventura di Cal Kestis sarà disponibile dal 28 aprile.

Le sequenze mettono in evidenza il funzionamento dei rompicapo disegnati per l'occasione da Respawn Entertainment, che prevedono l'uso della Forza al fine di spostare specifici oggetti e posizionarli nella maniera giusta perché consentano l'attivazione di alcuni dispositivi.

In questo caso Cal attira a sé una batteria sferica e la lancia verso differenti meccanismi, azionando di volta in volta degli ascensori che lo portano nella parte più alta dello scenario, ma facendo attenzione ai laser che potrebbero ferirlo.

