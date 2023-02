Akka Arrh: PlayStation Blog ha intervistato Jeff Minter

Jeff Minter è uno dei più grandi autori di videogiochi viventi, la cui carriera nel settore è iniziata ormai quaranta anni fa. In procinto di lanciare Akka Arrh, il suo nuovo gioco, ha dato un'intervista al PlayStation Blog, con cui ha spiegato il progetto.

La prima domanda non poteva che riguardare il perché Akka Arrh, ossia perché andare a mettere mano a un progetto cancellato da Atari? "Sono interessato ad Akka Arrh sin dalla prima volta che ho sentito la storia di questo gioco arcade incredibilmente raro che un collezionista aveva tenuto nascosto per 30 anni e di come la ROM era stata "liberata" in modo che tutti potessero giocarvi," ha detto Minter, per poi aggiungere: "L'originale ha delle idee interessanti, ma non sta insieme in un modo a mio parere soddisfacente. Quindi quando Atari mi ha chiesto su quale delle loro IP di gioco ero più interessato a lavorare, l'ho vista come un'opportunità di esplorare le idee dell'originale e di farle funzionare."

Parlando del gioco, Minter lo ha descritto come "un incrocio tra uno sparatutto e un puzzle game". Minter ha poi spiegato nel dettaglio le modifiche fatte all'originale (mai arrivato in sala giochi): "Ho cambiato più cose del progetto originale di quante ne avrei cambiate se avessi lavorato con un classico più famoso. Ho dovuto farlo passare da "interessante, ma poco rilevante" a "interessante e divertente", il che mi ha richiesto più tempo del previsto.

Volevo introdurre una meccanica di concatenazioni dove colpire nemici successivi avrebbe incrementato un moltiplicatore di bonus e per fare ciò volevo qualcosa che avrebbe funzionato per un periodo di tempo piuttosto che istantaneamente. Quindi ho creato un campo di distanza di "onde di scossa" sulle superfici che si espandeva nel tempo, quindi una volta sparato ad un nemico, l'impatto crea una scossa che si espande agli altri nemici. Queste reazioni a catena sono molto soddisfacenti quando riuscite a farle funzionare. Ogni livello ha le sue forme e i suoi schemi e se imparate a lavorare con essi potete far partire un'estinzione di massa di suono e colore."

Interessante anche come è stato concepita la colonna sonora, ovviamente in chiave psichedelica: "Non ero sicuro del tipo di musica che avrei messo nel gioco. Ero interessato a creare una sorta di musica semi-generativa. Quindi ho frugato in una grande borsa di campioni audio che sto accumulando da decenni... cose che mi interessavano e ho tenuto, compresi alcuni campioni dei miei giochi precedenti e una vecchia narrazione di una signora che enuncia varie cose. Poi ho costruito un semplicissimo piccolo sequenziatore che suona campioni di strumenti e questa borsa di suoni basandosi su cosa sta accadendo nel gioco. Crea una sequenza tonale generata dai nemici e dalle vostre azioni mentre gli sparate. Ogni livello ha un suo proprio tema 'tonale' che aiuta a a rendere ogni livello distinto. Alla fine penso che 'musica' sia una parola troppo forte, ma il risultato mi piace abbastanza."

Per il resto vi ricordiamo che Akka Arrh uscirà il 21 febbraio 2023 su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.