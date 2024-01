The Finals: Digital Foundry confronta le versioni PS5 e Xbox Series X|S dello sparatutto gratis

Capace di registrare 10 milioni di utenti a poche giorni dal lancio , The Finals a differenza di tanti altri giochi recenti arrivati sul mercato, non offre opzioni relative alla modalità grafica, con un unico preset a 60 fps con risoluzione dinamica e Ray Tracing per l'illuminazione globale (seppur di qualità inferiore a quella attivabile su PC). Su PS5 e Xbox Series X si oscilla tra i 1440p e i 4K, in modo da mantenere stabile il framerate, che effettivamente stando alle misurazioni dei tech enthusiast non mostra il fianco a rallentamenti anche nelle situazioni più concitate.

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi, questa volta con protagonista The Finals e in particolare le versioni console PS5, Xbox Series X e Series S . Il verdetto è generalmente molto positivo, con la redazione tech che è rimasta impressionata dalla pulizia e la stabilità del free-to-play di Embark.

E su Xbox Series S?

Con Xbox Series S invece troviamo i classici compromessi dovuti alla minore potenza della console. La risoluzione in questo caso scende tra i 720p e 1512p e dunque spesso la qualità dell'immagine appare nettamente inferiore rispetto alle altre console. Non solo, troviamo anche altre impostazioni ridimensionate, come la densità del fogliame, qualità delle ombre, draw distance e una maggiore frequenza di pop-in.

Tali compromessi tuttavia permettono a The Finals di girare a 60 fps granitici su Xbox Series S in praticamente qualsiasi situazione, un aspetto sicuramente molto importante in uno sparatutto frenetico come in questo caso.