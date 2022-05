The King of Fighters 15, un trailer annuncia il team South Town

The King of Fighters 15 vedrà a breve l'arrivo del team South Town, presentato oggi da SNK con un trailer: disponibile dal 17 maggio, il pacchetto includerà Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki.

Accolto con voti positivi dalla stampa internazionale, The King of Fighter 15 continua dunque a ricevere un importante supporto post-lancio con personaggi extra che appartengono alla lunga storia del franchise.

GEESE HOWARD

Geese Howard è il supervisore della Howard Connection e una figura di spicco dietro le quinte di South Town. È esperto nelle antiche arti marziali giapponesi ed è specializzato nel contrastare gli attacchi degli avversari con colpi devastanti. È una figura carismatica del male che trasuda una presenza travolgente (CV: Kong Kuwata).

BILLY KANE

Billy Kane è molto devoto a Geese Howard ed è il secondo in comando nella Howard Connection. Tiene a bada i suoi avversari combattendo con un bastone allungabile che ha una portata impressionante. Billy è anche conosciuto come "l'arma mortale ambulante" a causa della sua personalità focosa. (CV:Masaki Masaki).

RYUJI YAMAZAKI

Ryuji è un fuorilegge solitario che si è fatto un nome come broker clandestino. È anche uno degli Otto Hakkesshu di Orochi, ma vive solo per il proprio tornaconto. In questo torneo, sembra essere stato assunto dalla Howard Connection per uno scopo ben preciso e tutti possono comprendere il suo vero fine. (CV:Tsuguo Mogami).

Non è tutto: in concomitanza con il lancio del team South Town ci sarà un ribilanciamento generale del gameplay per rendere più equilibrate le capacità dei combattenti presenti nell'ampio roster del gioco.

Oltre al Team GAROU (3 personaggi), Omega Rugal e il prossimo Team SOUTH TOWN (3 personaggi) disponibile dal 17 maggio, ci sono 6 personaggi DLC (2 squadre) che saranno disponibili entro la fine del 2022. Combinati con i 39 personaggi del gioco principale, il roster finale raggiungerà quota 52 combattenti complessivi.