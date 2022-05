Nintendo Switch Online: annunciato il nuovo gioco Nintendo 64 di maggio per gli abbonati

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno accedere a un altro gioco Nintendo 64 che tra pochi giorni verrà aggiunto al catalogo del servizio. Si tratta di Kirby 64: The Crystal Shards, che sarà disponibile a partire da venerdì 20 maggio. L'annuncio come da tradizione è stato accompagnato da un trailer di presentazione del gioco, che potrete visualizzare qui sotto.

Kirby 64: The Crystal Shards è uscito su Nintendo 64 nel lontano giugno del 2001 in Europa. Si tratta di un platform 2.5D caratterizzato da meccaniche piuttosto classiche, con i giocatori che dovranno superare svariati livelli usando l'abilità speciale di Kirby di inghiottire nemici per copiarne le abilità e sputarli come proiettili.

La peculiarità di The Crystal Shards è che il nostro paffuto protagonista può utilizzare le Abilità Mix, che permettono di combinare varie tipologie di Abilità Copia per scatenare colpi più forti o con effetti aggiuntivi. Inoltre talvolta sarà possibile vestire i panni di King Dedede e sfruttare il suo martello per rompere oggetti che altrimenti Kirby non potrebbe distruggere.

Che ne pensate, siete contenti per l'aggiunta di Kirby 64: The Crystal Shards nel catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo?