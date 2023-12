The Last of Us di HBO è la serie TV più piratata del 2023

La serie HBO di The Last of Us è al primo posto nella classifica degli show televisivi più scaricati illegalmente tramite BitTorrent del 2023. Il resto del podio è occupato da produzioni Disney+, nello specifico The Mandalorian e Loki , rispettivamente al secondo e terzo posto. Vediamo la top 10 al completo:

Le serie Disney+ e Apple TV sono tra le più piratate con BitTorrent, Netflix non pervenuto

Grazie a The Last of Us, HBO conquista per il secondo anno di fila la prima posizione della classifica degli show più piratati, visto che l'anno scorso svettava House of the Dragon. L'emittente inoltre ha detenuto per anni questo poco gradito primato grazie alla serie Games of Thrones, che risultava la più scaricata illegalmente fino all'ultima stagione.

In generale, tutte le prime dieci posizioni sono occupate da serie televisive appartenenti a servizi con sottoscrizione, il che possiamo ipotizzare sia dovuto a una frammentazione eccessiva dell'offerta, con gli utenti che preferiscono scaricare illegalmente determinate serie anziché abbonarsi a più piattaforme contemporaneamente o alternarle.

Un altro dettaglio interessante è che nelle top 10 non figura neppure uno show realizzato da Netflix, il che può essere interpretato in vari modi. Forse gli abbonati a questa piattaforma sono quelli meno propensi a disattivare la propria sottoscrizione (e dunque non hanno necessità di scaricare illegalmente i sue serie TV), oppure le produzioni interne di quest'anno non si sono rivelate particolarmente accattivanti o magari si tratta di un mix delle due cose.