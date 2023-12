Like a Dragon Infinite Wealth: svelata la durata, ecco quante ore sono necessarie per completarlo

I giochi della serie Yakuza / Like a Dragon storicamente offrono ai giocatori tante ore di divertimento, sia tramite la storia principale che all'immancabile valanga di attività secondarie e mini-giochi. A quanto Like a Dragon: Infinite Wealth non sarà un'eccezione alla regola, stando alle parole di Masayoshi Yokoyama di RGG Studio.

In un'intervista, il director ha affermato che sono necessarie dalle 72 alle 96 ore solo per completare la storia principale Like a Dragon: Infinite Wealth. Yokoyama non ha offerto stime sulle attività secondarie, ma, considerando quanto visto nei precedenti giochi, è probabile che queste cifre raddoppino.

"Se volete completare solo la storia principale di Infinite Wealth, saranno necessari 3 - 4 giorni interi, senza dormire", ha detto Yokoyama. "Questo significa senza dormire, senza fare pause e senza fare missioni secondarie, quindi per favore godetevi il gioco un poco alla volta, senza perdere sonno."