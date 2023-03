The Last of Us, serie HBO: le riprese della Stagione 2 potrebbero iniziare nel 2023

La Stagione 2 dell'acclamata serie HBO di The Last of Us potrebbero iniziare già prima della fine del 2023. A rivelarlo è stato l'attore Pedro Pascal, che interpreta Joel, in un'intervista con Collider.

"Nel 2023? In che stagione siamo ora? Stiamo per entrare nella primavera, sì c'è una chance. Sì", ha dichiarato Pascal.

The Last of Us, una scena tratta dalla prima stagione

Ricordiamo che la produzione della Stagione 1 di The Last of Us sono iniziate all'inizio del 2021 e successivamente è andata in onda a partire da gennaio 2023. I primi nove episodi, l'ultimo dei quali andrà in onda nella notte del 13 marzo (ecco il trailer di anteprima), narrano le vicende del primo gioco della serie videoludica di Naughty Dog, con la Stagione 2 dunque che dovrebbe adattare per il piccolo schermo quelle del sequel.

Non possiamo escludere che gli autori potrebbero scegliere anche di narrare gli eventi avvenuti nei cinque anni che separano i due giochi. Inoltre, The Last of Us Parte 2 è lungo quasi il doppio rispetto al predecessore, quindi potrebbe richiedere più di una stagione. Lo stesso produttore Craig Mazin ha dichiarato a IGN che quella del secondo capitolo è "una storia molto più grande e complicata. È una storia bellissima. Di sicuro merita più di una stagione televisiva".