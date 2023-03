Hogwarts Legacy: una mod lo trasforma in un gioco in prima persona

Tra le tante mod per Hogwarts Legacy realizzate dalla community su PC una in particolare sta diventando piuttosto popolare, ovvero quella realizzata da YouYouTheBoxx che permette di giocare con la visuale in prima persona e di regolare a piacimento quella in terza.

Se siete interessati potrete scaricare la mod "First Person and Customizable Cameras (With Ui)" su Nexus Mod a questo indirizzo. Se volete farvi un'idea prima, poco più sotto trovate un video gameplay con visuale in prima persona qui sotto.

La mod è stata pubblicata pochi giorni fa ed ancora in fase di ottimizzazione. Ad esempio, con la visuale in soggettiva ogni tanto potrebbero verificarsi dei glitch grafici e altre problematiche, mentre giusto un paio di giorni fa è stato implementato un fix che risolveva un problema che avvicinava troppo l'inquadratura al giocatore con quella in terza persona.

Non si tratta dell'unica mod degna di nota per Hogwarts Legacy. Infatti in precedenza abbiamo visto "HogWarp" che introduce il multiplayer cooperativo e "Moving Frames - Anime Vtubers - Holive" che sostituire i ritratti animati di Hogwarts con Vtuber giapponesi che ballano e si dimenano.