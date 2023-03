Halo Infinite: Stagione 3 Echoes Within parte oggi, vediamo nuovi contenuti e dettagli

Halo Infinite: Stagione 3 Echoes Within inizia ufficialmente da oggi, con diverse aggiunte in termini di contenuti e meccaniche di gioco, oltre a qualche nuovo accorgimento tecnico applicato da 343 Industries al gioco su PC e Xbox.

Buona parte delle nuove caratteristiche le avevamo esplorate già al momento della pubblicazione del trailer di lancio di Halo Infinite: Stagione 3, ma ripassiamo qui le varie aggiunte che sono previste a partire da oggi all'interno del gioco.

Prima di tutto ci sono tre nuove mappe: Oasis, Cliffhanger e Chase, ognuna studiata per funzionare al meglio su alcune specifiche modalità di gioco. Oasis, in particolare, è costruita per la Grande Battaglia a Squadre (Big Team Battle, o BTB), pertanto è caratterizzata da spazi più ampi e aperti, destinati a funzionare al meglio per i veicoli.

Ha un'ambientazione desertica e un ampio skybox dove è visibile una grande nave dei Precursori che effettua il terraforming dell'area circostante. Tale caratteristica comporta una notevole apertura anche in termini di panorama, ma la funzione è soprattutto fornire spazi per la battaglia tra molti giocatori, con l'uso di veicoli, in parte ispirata dalla precedente mappa Exile di Halo 4.

Cliffhanger è progettata per gli scontri in Arena, costruita in maniera asimmetrica e particolarmente propensa alle modalità incentrate sul controllo delle zone. Si distingue per un'ambientazione montuosa, con spazi disposti ad alta quota tra montagne rocciose e una base inserita all'interno di queste, che entra in profondità nella superficie. Si tratta di una stazione ONI che presenta delle differenze estetiche rispetto alle normali basi UNSC.

Chase, infine, è una mappa tutta incentrata su una struttura dei Precursori, caratterizzata dalle tipiche architetture grandiose e slanciate della razza aliena in questione. Essendo tutta costruita secondo i crismi dei Precursori, l'organizzazione degli spazi e i passaggi di collegamento sono particolari, suggerendo approcci misti al combattimento.

Escalation Slayer è la nuova modalità introdotta con la Stagione 3, che torna dopo l'introduzione nella Halo: The Master Chief Collection attraverso la Stagione 6. Presenta una particolare progressione attraverso armi ed equipaggiamenti diversi in base ai punteggi dati dalle uccisioni: a ogni eliminazione eseguita, si avanza ottenendo una nuova arma e un oggetto di supporto fino ad arrivare all'uccisione attraverso Oddball, ma gli avversari possono farci scalare ai livelli inferiori con uccisioni melee alle spalle.

Nella rotazione viene introdotta anche la mappa Art's Room, una delle creazioni selezionate dalla Forgia, all'interno della specifica playlist, oltre all'aggiunta della nuova arma "M392 Bandit" e dall'oggetto difensivo "Shroud Screen". Il primo è un fucile semi-automatico adatto agli incontri a medio raggio, dotato di una certa precisione di tiro, che richiede anche un buon tempismo nell'utilizzo, mentre il secondo è un nuovo strumento che crea una sfera di invisibilità: questa non protegge dai colpi, ma rende semplicemente invisibile chi vi si trova all'interno.

Viene inoltre lanciato il nuovo Battle Pass a 100 tier, anche questo destinato a permanere e non scadere nel tempo, dunque potrà essere portato a termine anche oltre il termine previsto per la stagione.

Tra le novità tecniche arriva anche il ray tracing su PC, mentre la versione Xbox Series X|S dovrebbe ricevere tale update più avanti, in attesa di una tempistica più precisa. Di recente è emerso un leak anche sulla modalità Infection, che dovrebbe essere una prossima aggiunta al gioco.