The Legend of Zelda, una copia rara del 1987 all'asta, a un prezzo sconvolgente

Arriva anche il turno di The Legend of Zelda ad essere protagonista di una delle tipiche aste allucinanti, in questo caso con una copia rara del 1987 che ha già raggiunto un prezzo folle e con l'asta non ancora conclusa.

Ci sono ancora 5 giorni per potersi accaparrare il lotto visibile a questo indirizzo, che attualmente richiede un rilancio di 115.000 dollari visto che l'ultima offerta valida è stata di 110.000 dollari. Non siamo ancora ai livelli del prezzo record raggiunto dalla copia rara di Super Mario Bros venduta a 660.000 dollari, ma anche questo gioco promette di raggiungere delle cifre impressionanti.

The Legend of Zelda, la copia rara venduta all'asta da Heritage Auctions

Ma cos'avrebbe di particolare questo The Legend of Zelda per NES? Intanto è una copia perfettamente sigillata e conservata con tutti i suoi contenuti originali, presumibilmente mai aperta, poi ha anche delle caratteristiche che ne attestano la rarità.

Si tratta di una variante "NES R", un lotto di copie di The Legend of Zelda che è stato "prodotto solo per alcuni mesi alla fine del 1987", prima di essere sostituito dalla variante Rev-A a partire dal 1988. Secondo quanto riferito da Heritage Auction, che anche in questo caso si occupa dell'asta, l'unica versione considerata di maggior valore del primo Zelda rispetto a questa sarebbe la "NES TM", di cui abbiamo testimonianza di solo una copia sigillata esistente, ma che non sembra destinata a finire sul mercato, almeno per il momento.

Attendiamo dunque di vedere come si svolgerà la questione e a che prezzo finale potrà arrivare questo The Legend of Zelda. Nel caso siate interessati e abbiate giusto un centinaio di migliaia di dollari (e qualcosa di più) che vi avanzano, considerate che ci sono solo altri 5 giorni per accaparrarsi questo pezzo pregiato.