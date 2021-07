Among Us su PS5 e PS4, possibile data d'uscita in agosto

Among Us arriverà presto anche su PS5 e PS4, ma per il momento non abbiamo informazioni ufficiali al di là di un vago "2021" come periodo di riferimento, tuttavia nelle ore scorse è trapelata un'interessante indicazione che potrebbe suggerire la data d'uscita del gioco su piattaforme PlayStation in agosto.

Secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, che si occupa per lo più di scandagliare il database di PlayStation Store e parte dunque da fonti alquanto attendibili, il lancio di Among Us su PS5 e PS4 dovrebbe avvenire il 31 agosto 2021.

La cosa non può essere presa per ufficiale, ma gli elementi di partenza da cui emerge la notizia, ovvero il database di PlayStation Store, può essere considerato una fonte veritiera. Il fatto che venga indicato proprio l'ultimo giorno di agosto potrebbe però essere un placeholder in attesa di definire meglio la data di uscita, che potrebbe comunque essere prevista nel corso del prossimo mese.

Among Us è uscito già su console in versione Nintendo Switch e più di recente su Xbox One e Xbox Series X|S inserito direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. L'arrivo su piattaforme PlayStation è stato annunciato nei mesi scorsi da Innersloth e dovrebbe ormai essere vicino, comprensivo anche di un'esclusiva skin a tema Ratchet & Clank, un cappello e un pet per gli utenti PlayStation.