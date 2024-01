The Long Dark 2 in sviluppo? Spunta il video di un misterioso survival da Hinterland

Le atmosfere sono un po' diverse, in quanto il salto evolutivo risulta evidente dal punto di vista tecnologico, ma a quanto pare si tratta di un "survival" e l'idea è che possa trattarsi in effetti di un possibile The Long Dark 2 , o comunque un titolo concettualmente collegato a questo.

The Long Dark resta probabilmente uno dei survival più affascinanti visti finora, nonostante il genere sia ormai molto affollato e il gioco di Hinterland sia relativamente "vecchio", dunque l'idea di un seguito sarebbe davvero molto interessante, come suggerisce questo video teaser di un misterioso gioco in sviluppo da parte del team.

Un survival in Unreal Engine 5

The Long Dark ha uno stile grafico particolare, che dona una certa atmosfera

"Alcune cose buone stanno per succedere nell'ambito dei Giochi di Sopravvivenza Non Annunciati", riferisce il post di Hinterland a corredo del video, riferendo senza troppi giri di parole che si tratta del nuovo gioco in sviluppo, e che è un survival anche questo.

L'altra caratteristica che emerge è il fatto che il nuovo titolo in questione è sviluppato in Unreal Engine 5, e in effetti la resa grafica è notevole, dimostrando uno stacco netto anche dal punto di vista stilistico con The Long Dark. Quest'ultimo non puntava molto al realismo, quando a una interpretazione particolare della realtà, con una grafica più stilizzata ma comunque profondamente evocativa, grazie anche all'ottimo uso di luci e ombre.

A questo punto, rimaniamo in attesa di informazioni su questo interessante nuovo progetto, sperando davvero in un possibile The Long Dark 2.