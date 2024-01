Apple trasmette un nuovo spot di Vision Pro in attesa del lancio ufficiale

Si prospetta un debutto trionfale per Vision Pro e Apple, con un nuovo spot, prova a scacciare via l'incertezza sulle prospettive di mercato.

Il 2 febbraio segna il debutto negli Stati Uniti del Vision Pro di Apple, il quale ha superato le aspettative con un notevole numero di prenotazioni questo mese, stimato intorno alle 200.000 unità.

Tuttavia, l'interesse di mercato per questo nuovo dispositivo Apple e il suo posizionamento rispetto alla concorrenza restano ancora incerti. Per promuovere questa nuova proposta, se vogliamo chiamarla così, Apple ha rilasciato un nuovo spot su YouTube, concentrandosi sulle funzionalità di navigazione e sull'utilità del Vision Pro sulla piattaforma visionOS. Il video "Hello Apple Vision Pro", seguendo la prima clip di alcune settimane fa, annuncia la disponibilità del dispositivo, mettendo in luce l'integrazione fluida dei contenuti digitali nello spazio fisico e la possibilità di svolgere attività in modi innovativi.

Ciao Vision Pro Il nuovo video promozionale del visore Apple si concentra sull'uso di visionOS per scopi di intrattenimento e produttività. Della durata di un minuto, si apre con un uomo che apre le danze e "mette il casco", mostrando l'interfaccia in azione.

Il video illustra il processo di indossare il Vision Pro e navigare, consentendo agli utenti di utilizzare applicazioni, guardare film ed effettuare chiamate FaceTime, il tutto mantenendo la possibilità di interagire con il mondo reale. Il video sottolinea come i contenuti digitali si integrino senza soluzione di continuità nello spazio fisico dell'utente, consentendo loro di svolgere attività in modi mai prima possibili.

Apple ha implementato algoritmi avanzati e sensori per monitorare gli occhi e ha introdotto gesti intuitivi per interagire con gli elementi, semplificando la navigazione senza l'uso di un controller aggiuntivo.

Oltre al tracciamento oculare, il video mostra infatti la possibilità di interagire con elementi virtuali attraverso gesti manuali, come il pizzicamento con due dita per aprire Keynote e svolgere altre attività. Inoltre è stata mostrata una tastiera virtuale che può essere utilizzata posizionandola su una superficie rigida.