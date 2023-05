The Lord of the Rings: Daedalic sta lavorando a un secondo gioco, oltre a Gollum

A quanto pare Daedalic Entertainment oltre a The Lord of the Rings: Gollum ha in cantiere un secondo gioco basato sull'universo di Tolkien, che dovrebbe arrivare nei negozi indicativamente entro agosto 2024 se le tempistiche interne verranno rispettate.

La fonte come nel caso del DLC di Atlas Fallen è il ministero dell'economia tedesco. Stando a un documento ufficiale infatti apprendiamo che la Germania ha stanziato fondi poco superiori a 2 milioni di euro per lo sviluppo di un nuovo gioco tratto da Il Signore degli Anelli.

Stando alle informazioni riportate si tratta di un action adventure che racconterà una storia inedita e porterà il giocatore a esplorare nuove regioni, con le sue azioni e decisioni che influenzeranno il mondo di gioco.

"Daedalic sta lavorando a un nuovo progetto che trasporterà il giocatore in un mondo lussureggiante pieno di creature mitiche e magia", recita il documento. "Racconta una storia dal punto di vista di un personaggio che non è mai stata raccontata prima. Il giocatore scopre regioni completamente nuove e influenza gli eventi del mondo nell'ambito del suo ruolo e delle sue capacità. Questo progetto è rivolto ai fan accaniti della storia fantasy e dei giochi di azione-avventura 3D in tutto il mondo."

Ieri è arrivato nei negozi The Lord of the Rings: Gollum su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Purtroppo si è rivelato un prodotto al di sotto delle aspettative, con la critica internazionale che ha bocciato il gioco di Daedalic Entertainment, e lo stesso vale per Multiplayer.it, come potrete leggere nella nostra recensione.

La speranza chiaramente è che questo secondo progetto basato sul franchise de Il Signore degli Anelli sia di tutt'altra risma come è lecito aspettarsi da uno studio come Daedalic Entertainment, che in passato ha dato tante soddisfazioni ai proprio giocatori con titoli del calibro di The Pillars of the Earth, Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Goodbye Deponia, giusto per citarne alcuni.