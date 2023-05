The Lord of the Rings: Gollum, sviluppatori lo difendono: nessuno vuole lanciare un brutto gioco

The Lord of the Rings: Gollum non è stato accolto in maniera positiva dalla critica, che gli ha tributato delle recensioni davvero negative. Altri sviluppatori però hanno deciso di difendere non tanto il gioco, quanto il team di sviluppo, affermando che nessuno vuole lanciare dei giochi brutti.

Uno di questi sviluppatori è Dannie Carlone di Sony Santa Monica, un senior enviromental artist che ha lavorato anche al recente God of War Ragnarok. Carlone ha condiviso una foto con un muro di casa dove sono incorniciati tutti i giochi maggiori cui ha lavorato. Tra questi il già citato God of War Ragnarok, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Avengers e Sonic Boom. L'ultimo è particolarmente importante per l'uomo, che ha spiegato: "Ho messo in mostra il mio gioco dal voto più basso perché sono fiero del tempo in cui ho lavorato insieme alcune delle mie persone preferite dell'industria."

Per inciso, il metascore di Sonic Boom fu di 32. Carlone ha quindi aggiunto: "I giochi sono difficili da fare. Punteggio a parte, ogni progetto ha rappresentato una lezione positiva. Alcune cose sono fuori dal tuo controllo. Bisogna essere comprensivi con gli altri."

In modo simile John McKellan di No Code, il director di Silent Hill: Townfall, ha condiviso un'immagine con il metascore di All Points Bulletin aggiungendo: "Sono comunque fiero del ostro lavoro. Molti 4/10 ci hanno dato da pensare. Nessuno vuole lanciare un gioco brutto e ci sono migliaia di ragioni perché possa accadere che sono fuori dal controllo di tutti. Tutto ciò che puoi fare è trarne una lezione."

Aaron Durkin di Super Spline, lo studio di John Wick Hex, è entrato nella discussione dicendo: "Tanto tempo fa ho imparato molto e mi sono divertito con un piccolo team che ha provato a fare qualcosa di divertente per i bambini. Nessuno pensava di fare un brutto gioco. Questo campo è duro!" Anche lui ha condiviso il metascore del gioco di cui stava parlando, All Star Karate per Nintendo Wii.

A loro si sono aggiunti Jack Tondeur, ex-Firesprite Games, che ha condiviso il voto di The Troll del 2017, Marcel Hatam, ex sviluppatore di Bioware e Blizzard, che ha espresso la sua empatia verso gli sviluppatori di Gollum, e Jeryce Dianingana, enviromental artist di Rocksteady Games, che ha augurato ai colleghi buona fortuna.