Wo Long Fallen Dynasty: Battaglia di Zhongyuan, annunciata la data di uscita del primo DLC

Team Ninja ha annunciato la data di uscita e i primi dettagli di Battaglia di Zhongyuan, il primo DLC di Wo Long: Fallen Dynasty. Sarà disponibile a partire dal 29 giugno 2023 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PS4.

L'annuncio è stato accompagnato dalla key art ufficiale dell'espansione, che potrete visualizzare qui sotto, e i primissimi dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi.

Il sito ufficiale indica l'aggiunta di un nuovo scenario della storia, chiamato per l'appunto "Battle of Zhongyuan", con nuovi stage, un livello di difficoltà aggiuntivo (da capire se maggiore o inferiore) e una nuova tipologia di armi, a cui si aggiungono nemici inediti e altro ancora.

Purtroppo per il momento Team Ninja non è sceso troppo nei particolari, ma ha promesso che "presto" farà maggiore luce su tutte le novità in arrivo su Wo Long: Fallen Dynasty con questo primo DLC a pagamento.

Battaglia di Zhongyuan è incluso all'interno del Pass di Wo Long: Fallen Dynasty, acquistabile al prezzo di 24,99 euro negli store digitali. Come svelato in precedenza, oltre al DLC in questione, darà accesso anche alle espansioni "Conquistatore di Jiangdong" prevista per settembre e "Insurrezione di Jingxiang" in arrivo a dicembre. Al momento non è chiaro se i singoli DLC saranno acquistabili anche separatamente e a quale prezzo.