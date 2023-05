Wo Long: Fallen Dynasty, patch 1.08 disponibile, aggiunge DLSS, FSR2 e XeSS

Team Ninja ha pubblicato oggi la patch 1.08 di Wo Long: Fallen Dynasty per tutte le piattaforme. Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante e atteso dai giocatori PC, in quanto aggiunge finalmente il supporto a DLSS, AMD FSR 2 e XeSS.

L'update è stato pubblicato in concomitanza con l'annuncio della data di uscita di Battaglia di Zhongyuan, il primo DLC di Wo Long: Fallen Dynasty. Dalle note ufficiali della patch 1.08 apprendiamo che tra novità introdotte c'è il campo di battaglia secondario "Battaglia Reale del Dragone Acquattato". Stando ai dettagli offerti, si tratta di una missione da endgame in cui il giocatore deve affrontare più boss in successione, quindi pensata per offrire una sfida elevata. Inoltre, sono stati velocizzate le tempistiche del matchmaking per l'online.

Come accennato in apertura, è stato aggiunto il supporto anche a DLSS, AMD FSR 2 e XeSS, assente al lancio. Saranno sicuramente necessari dei test in merito, ma questa novità dovrebbe garantire performance sostanzialmente migliori.

Purtroppo a tal proposito è stato riscontrato un grave bug relativo alle versioni PC che al momento non permette di avviare Wo Long: Fallen Dynasty con una GPU che non supporta il DLSS di NVIDIA una volta installato l'aggiornamento. Team Ninja afferma di aver già individuato la causa di questa magagna e che è già al lavoro per risolverla con una seconda patch che dovrebbe arrivare a breve.

Per il resto la patch 1.08 di Wo Long: Fallen Dynasty apporta una serie di modifiche e corregge un buon numero di bug più e meno noti. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali in italiano a questo indirizzo.