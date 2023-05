Pokémon: oltre 480 milioni di giochi distribuiti nel mondo, stando ai dati ufficiali

The Pokémon Company ha aggiornato i dati ufficiali del franchise, svelando che a oggi sono state distribuite oltre 480 milioni di copie di giochi, da Rosso e Verde / Blu del 1996 a Scarlatto e Violetto pubblicati su Nintendo Switch lo scorso anno, inclusi anche in numerosi spin-off usciti nel mezzo.

I dati sono relativi alla fine dell'ultimo anno fiscale, che si è concluso il 31 marzo 2023. L'anno precedente il franchise era a quota 440 milioni, quindi sono state distribuite altre 40 milioni di unità.

Pokémon Scarlatto e Violetto al momento hanno superato il tetto dei 22 milioni di copie vendute, stando agli ultimi dati diramati da Nintendo. Spada e scudo invece sono a quota 25,82 milioni, i remake di Diamante e Perla a 17,67 milioni e Leggende Pokémon Arceus a 14,83 milioni. I giochi più acquistati rimangono tuttavia quelli della prima generazione, ovvero Rosso, Verde e Blu per GameBoy, a quota 31,38 milioni.

Numeri da capogiro anche per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. In totale sono state prodotte oltre 52,9 miliardi di carte in quattordici lingue differenti, che sono state distribuite in 89 paesi del mondo.