The Lord of the Rings: Gollum, il DLC dell'elfico è a pagamento perché è costato molto realizzarlo

Daedalic Entertainment ha spiegato come mai il DLC con il doppiaggio in elfico dell'imminente The Lord of the Rings: Gollum sarà a pagamento quando il gioco sarà pubblicato il 25 maggio 2023 (oppure potrà essere acquistato come parte della "Precious Edition"). In sostanza perché realizzarlo ha richiesto un grosso lavoro, quindi è costato parecchio.

Daedalic ha spiegato a Eurogamer che "Di tanto in tanto gli elfi del gioco base parleranno la loro lingua (il Sindarin). L'espansione del doppiaggio in Sindarin aggiungerà altre linee di dialogo in questa lingua ad alcuni personaggi. Mentre viaggia per Mirkwood e altri luoghi della Terra di Mezzo, Gollum potrà ascoltare vari dialoghi tra gli elfi. Questi dialoghi miglioreranno l'atmosfera e la costruzione dello scenario. Con il doppiaggio in Sindarin questi dialoghi saranno parlati in Sindarin."

Daedalic sanno che alcuni fan saranno delusi dalla scelta di far pagare il DLC, ma il prezzo è giustificato dall'aver dovuto scritturare un attore e avergli dovuto far studiare il Sindarin, usando degli esperti della mitologia tolkeniana: "è un DLC per i veri devoti di Tolkien che vogliono immergersi ancora di più nella Terra di Mezzo."

Per il resto vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum uscirà su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Per saperne di più, leggete la il nostro provato.