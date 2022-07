The Lost Wild, nuovo trailer per il survival horror con i dinosauri

The Lost Wild, l'interessante survival horror con i dinosauri sviluppato da Great Ape Games, è stato mostrato con un nuovo trailer in chiusura dell'Annapurna Interactive Showcase.

Nella nostra anteprima di The Lost Wild abbiamo parlato di come il gioco si ispiri in maniera chiara ed evidente al classico Dino Crisis, pur introducendo elementi molto differenti rispetto al titolo Capcom.

In questo caso i dinosauri vengono infatti visti come degli animali, per quanto feroci e pericolosi, anziché alla stregua di mostri, mentre l'esplorazione nello scenario è libera e priva di vincoli.

"The Lost Wild è un coinvolgente gioco dal taglio cinematografico popolato di dinosauri, che cattura il senso di meraviglia e di terrore di fronte alle bestie più eccezionali della natura", si legge nella sinossi su Steam. "Ritrovati faccia a faccia con dinosauri che si comportano come animali selvatici piuttosto che come mostri."

"Esplora una preistorica landa incontaminata nella quale sei precisamente al centro della catena alimentare. Avanza a testa bassa, resta vigile e scappa. Se tutto va male, fuggi o tenta di incutere timore usando armi non letali, il tutto per uno stile di gioco che fa molto gatto col topo."