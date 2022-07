Uvula annunciato con un teaser, è il nuovo gioco dal creatore di Katamari Damacy

Uvula è il nuovo gioco di Keita Takahashi, il creatore di Katamari Damacy, ed è stato annunciato con un brevissimo teaser nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase di stasera.

Dopo l'originale Wattam, Takahashi ha deciso di realizzare una nuova esperienza e anche stavolta si tratta di qualcosa di davvero peculiare, almeno a giudicare dai pochi secondi del video di presentazione.

Purtroppo il reveal non "rivela" nulla del gioco, se non i riferimenti all'ugola ("uvula", appunto) del ragazzino protagonista, mentre lo vediamo farsi un sonnellino accanto al suo cane. Insomma, è ancora tutto avvolto dal mistero.

Uvula al momento non ha piattaforme di riferimento né tantomeno un periodo di uscita: la speranza è che le notizie relative al nuovo titolo di Keita Takahashi non si facciano attendere troppo.