The Medium avrà due modalità ray tracing e su PC girerà anche da HDD

The Medium è, probabilmente, il primo grande gioco in arrivo il 28 gennaio 2021. Il gioco di Bloober Team è un horror psicologico che arriva in esclusiva console su Xbox Series X|S oltre che su PC. Anche attraverso l'Xbox Game Pass. In una recente intervista il team ha svelato che sarà possibile scegliere tra due modalità ray tracing differenti, ma che, nonostante questo, sarà possibile far girare il gioco su di un HDD classico.

Secondo il team, infatti, grazie alla velocità media di caricamento dati da HDD, che su PC è di circa 100MB/s (tre volte più veloce che sulle vecchie console), in abbinamento con la cache IO è possibile giocare anche da HDD con qualche minimo pop-up delle texture e nulla più.

Su PC, oltretutto, sarà possibile scegliere tra due modalità ray tracing differenti: la Performance Mode e la Quality Mode. In Performance Mode il gioco avrà dei riflessi ray-traced e l'Occlusione Ambientale in tutti gli ambienti. La Quality Mode, una modalità pensata per i PC e le GPU di fascia alta, avrà riflessi, RTAO, hybrid translucent e ombre RT. La modalità Quality user anche DLSS e altre tecnologie di Nvidia per provare a migliorare le prestazioni.

Lo scopo del team è quello di provare a garantire a coloro possiedono un PC con le "specifiche raccomandate" le stesse prestazioni che si avranno su Xbox Series X.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sarà The Medium, vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima.