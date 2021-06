The Medium per PS5 classificato dalla ESRB, annuncio all'E3 2021?

The Medium per PS5 è stato classificato dalla ESRB, il che significa che potrebbe arrivare un annuncio a breve, magari all'E3 2021, per l'horror game sviluppato da Bloober Team.

Disponibile su PC e Xbox Series X|S dallo scorso gennaio, The Medium è sempre stato definito come un'esclusiva temporale per le piattaforme Microsoft, dunque l'approdo su PlayStation 5 non era che una questione di tempo.

Come si può vedere nella classificazione, qui sotto, si parla tuttavia di una pubblicazione sia su PS5 che su Xbox Series X|S. Come mai? Il motivo è presto detto: si tratta della già accennata versione retail del gioco, che arriverà nei negozi appunto per entrambe le console next-gen.

The Medium, la classificazione per PS5 e Xbox Series X dell'ESRB.

Insomma, fra non molto anche gli utenti Sony potranno provare l'affascinante esperienza horror di The Medium e vestire i panni di Marianne, la misteriosa protagonista del gioco, dotata di abilità che le consentono di percepire due differenti realtà contemporaneamente.

La caratteristica peculiare del titolo targato Bloober Team sta appunto nella possibilità di muoversi all'interno di due scenari allo stesso tempo, passando istantaneamente dall'uno all'altro grazie alla velocità degli SSD delle piattaforme di nuova generazione.